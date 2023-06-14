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В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей

В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей

Ученые из Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова разработали ракету-планер, предназначенную для уничтожения подводных объектов.

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