CNN: США признали ограниченность своего влияния и оставили роль мирового лидера

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировал, что Соединенные Штаты признали ограниченность своего влияния на мировую политику и оставили роль мирового лидера.
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