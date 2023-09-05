Русская Семёрка

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Окошки на подводных лодках: зачем на самом деле они нужны

Идея создания подводной лодки заключается в возможности погружения судна под воду. В этом контексте вызывает удивление наличие окон на корабле, которые даже не являются герметичными и находятся в толще воды на протяжении длительного времени.

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