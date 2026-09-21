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Газета.ру

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Роскомнадзор обвинил журналиста Кашина в пропаганде ЛГБТ из-за аниме-мема

Роскомнадзор обвинил журналиста Кашина в пропаганде ЛГБТ из-за аниме-мема

Журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что Роскомнадзор направил ему уведомление о выявлении признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)) в одной из публикаций в Telegram-канале.

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