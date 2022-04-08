Украинских шахматисток Анну и Марию Музычук исключат из региональной федерации за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов

Украинские гроссмейстеры Анна и Мария Музычук будут исключены из Федерации шахмат Львовской области за отказ поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов.

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