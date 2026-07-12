Полицейские выявили фиктивную регистрацию девяти иностранцев в Барнауле

Фиктивная регистрация иностранных граждан относится к уголовно наказуемым деяниям В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет девяти иностранных граждан.
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