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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Полицейские выявили фиктивную регистрацию девяти иностранцев в Барнауле

Полицейские выявили фиктивную регистрацию девяти иностранцев в Барнауле

Фиктивная регистрация иностранных граждан относится к уголовно наказуемым деяниям В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет девяти иностранных граждан.

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