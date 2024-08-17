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Закон, порядок, государство

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Подразделения антитеррора Балтийского флота отработали задачи по предназначению

Подразделения антитеррора Балтийского флота отработали задачи по предназначению

По замыслу учения, участники условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) напали на воинскую часть с целью захвата склада с боеприпасами и вооружением.

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