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Nikkei Bulls Looking to the KOSPI for Clues

Nikkei Bulls Looking to the KOSPI for Clues

Nikkei Bulls Looking to the KOSPI for Clues KOSPI 200 Futures KRX_DLY:K2I1! CityIndex I highlight that the usually strong relationship between the Nasdaq and Nikkei is not what it once was, yet remains strong with the KOSPI.

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