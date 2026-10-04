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Zero Hedge

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10-Year Cost Of Democratic Socialist Policies Could Hit $350,000 Per Household, White House Says

10-Year Cost Of Democratic Socialist Policies Could Hit $350,000 Per Household, White House Says

10-Year Cost Of Democratic Socialist Policies Could Hit $350,000 Per Household, White House Says Authored by Jacki Thrapp via The Epoch Times, American taxpayers would face a net fiscal burden of over $350,000 per household in the next decade if the Democratic Socialists of America's top policies were adopted, according to a report released Oct.

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