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Палмейрас – Понте Прета где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Паулиста (Лига Паулиста) 17 марта

В воскресенье, 17 марта, сыграют Палмейрас и Понте Прета в четвертьфинале Чемпионата Паулиста. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 20 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Arena Barueri».

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