В Ялте зафиксировано землетрясение магнитудой 2,3

В Ялте произошло землетрясение магнитудой 2,3, его эпицентр находился в районе водопада Учан-Су. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии