Красноярский диетолог рассказала о правилах выхода из поста

Великий пост у православных верующих заканчивается 24 апреля. Почти за два месяца православные верующие привыкли обходиться без мяса, рыбы, яиц и молочной продукции, и возвращение к животной пище может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Великий пост у православных верующих заканчивается 24 апреля. Почти за два месяца православные верующие привыкли обходиться без мяса, рыбы, яиц и молочной продукции, и возвращение к животной пище может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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