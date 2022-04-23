НГС - Красноярск

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Красноярский диетолог рассказала о правилах выхода из поста

Красноярский диетолог рассказала о правилах выхода из поста

Великий пост у православных верующих заканчивается 24 апреля. Почти за два месяца православные верующие привыкли обходиться без мяса, рыбы, яиц и молочной продукции, и возвращение к животной пище может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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