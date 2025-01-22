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Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ

Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ

@ Kevin Wolf/AP/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Появились новые подробности того, как именно за последние годы американская разведка – прежде всего ЦРУ – внедряла на Украине свою агентуру и выстраивала отношения со спецслужбами киевского режима.

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