Проникновение в Киев привело к непредсказуемым эффектам для ЦРУ

@ Kevin Wolf/AP/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Появились новые подробности того, как именно за последние годы американская разведка – прежде всего ЦРУ – внедряла на Украине свою агентуру и выстраивала отношения со спецслужбами киевского режима.
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