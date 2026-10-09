Минск предупредил Киев после атаки на белорусский грузовик на Брянщине

Минск оставляет основания для ответных мер против Украины после инцидента с атакой БПЛА на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области, в котором пострадала гражданка республики.
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