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Царьград

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Сирийская администрация опровергла назначение аль-Киблави вице-президентом

Сирийская администрация опровергла назначение аль-Киблави вице-президентом

Администрация временного президента Сирии опровергла сообщение о назначении Муайяда аль-Киблави вице-президентом страны, растиражированное ливанским изданием.

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