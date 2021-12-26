Царьград

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Найдена панацея от коррупции. Руки взяточникам отрубит цифровой рубль

Найдена панацея от коррупции. Руки взяточникам отрубит цифровой рубль

У нашей страны много социально-экономических проблем, но некоторые из них являются настолько острыми, что решить их даже за одно десятилетие весьма непросто, вопреки крикливым заявлениям политиков-популистов с левого или либерального флангов.

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