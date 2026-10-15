Инвестиции пойдут на ликвидацию последствий удара якобы российского дрона в прошлом году. Лондон опасается, что без поддерживающего ремонта "коррозия может свести на нет результаты многолетних международных вложений и привести к долгосрочным экологическим угрозам и рискам для безопасности".