Инвестиции пойдут на ликвидацию последствий удара якобы российского дрона в прошлом году. Лондон опасается, что без поддерживающего ремонта "коррозия может свести на нет результаты многолетних международных вложений и привести к долгосрочным экологическим угрозам и рискам для безопасности".
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