«Короли полуострова»: стало известно, сколько Курникова и Иглесиас тратят на виллу в Майами

Стоимость виллы Курниковой и Иглесиаса в Майами превысила 4 миллиарда рублей За 13 лет владения роскошным поместьем в Майами бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас израсходовали около 630 миллионов рублей (8 миллионов долларов) исключительно на содержание недвижимости.
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