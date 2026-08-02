«Короли полуострова»: стало известно, сколько Курникова и Иглесиас тратят на виллу в Майами

Стоимость виллы Курниковой и Иглесиаса в Майами превысила 4 миллиарда рублей За 13 лет владения роскошным поместьем в Майами бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас израсходовали около 630 миллионов рублей (8 миллионов долларов) исключительно на содержание недвижимости.