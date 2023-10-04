НАУФОР выступила против введения новой категории инвесторов с начальным уровнем риска

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России возражения против введения новой категории клиентов - «клиентов с начальным уровнем риска» и существенного ограничения для них размера предоставляемого брокером кредитного плеча, следует из сообщений ассоциации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии