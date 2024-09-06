Министр спорта Беларуси: «Больше вреда, чем Бах, никто международному олимпийскому движению не принес»

«Больше вреда, чем он, никто международному олимпийскому движению не принес. Хорошего мало. Нет созидания, есть разрушение только.
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