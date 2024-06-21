В Смоленской области регоператор ликвидировал 119 несанкционированных свалок

С начала 2024 года в Смоленске стало на 40 свалок меньше. По всей области представители АО «СпецАТХ», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, устранили 119 стихийных помоек, сообщает пресс-центр организации.
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