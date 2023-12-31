Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом

Global Look Press/Kremlin Pool Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, сообщило Центральное телевидение Китая во вторник, 31 декабря.
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