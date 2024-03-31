Гоночный багги и доработанный Ford Bronco устроили безумную дуэль на бездорожье

Блогеры устроили битву багги и подготовленного Ford Bronco. Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила новый эпизод своего проекта This vs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии