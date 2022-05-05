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Представитель МИД КНР на карте продемонстрировал, чего стоят обещания НАТО «не расширяться ни на дюйм»

Представитель МИД КНР на карте продемонстрировал, чего стоят обещания НАТО «не расширяться ни на дюйм»

Официальный представитель МИД Китая продолжает выступать с достаточно резкими антизападными заявлениями, а зачастую и с открытым троллингом США и их так называемых союзников.

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