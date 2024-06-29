Киев развернул систем радиоэлектронной разведки у границы с Белоруссией

Системы радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернуты у границы с Белоруссией, заявил заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе республики полковник Вадим Лукашевич 29 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии