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Архитектура на воде, как отражение идентичности - еще одна сессия в рамках международного форума Казаныш 2025

Архитектура на воде, как отражение идентичности - еще одна сессия в рамках международного форума Казаныш 2025

Вода всегда притягивала людей. Застройщики видят в воде дополнительную маркетинговую ценность. А количество жилых комплексов, выходящих на воду, просто огромно, и кажется, что все они становятся похожими, т.

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