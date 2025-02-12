Архитектура на воде, как отражение идентичности - еще одна сессия в рамках международного форума Казаныш 2025

Вода всегда притягивала людей. Застройщики видят в воде дополнительную маркетинговую ценность. А количество жилых комплексов, выходящих на воду, просто огромно, и кажется, что все они становятся похожими, т.
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