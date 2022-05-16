«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья

Жителям Запорожской области доставлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что казаки Терского казачьего войска совместно с российскими военными передали 55 т продовольствия и предметов первой необходимости.
Жителям Запорожской области доставлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что казаки Терского казачьего войска совместно с российскими военными передали 55 т продовольствия и предметов первой необходимости.
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