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«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья

«Казаками Терского казачьего войска»: МО РФ сообщило о доставке 55 т гумпомощи жителям Запорожья

Жителям Запорожской области доставлена очередная партия гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что казаки Терского казачьего войска совместно с российскими военными передали 55 т продовольствия и предметов первой необходимости.

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