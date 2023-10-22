Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

Надежда Белугина Ведь действуют, нарушая все законы: привозят, прописывают, дают гражданство сразу. "Осудить парочку должностных лиц"? А если это группа неподсудных лиц и все всё делают, не прячась?

Геннадий Бережнов Самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, пока следующие не начнут грубить губернатору. А то что избивают русских детей это видимо другое! Однако в Самаре нет МВД, а Бастрыкин всё берёт на себя. Пора бы Мишустину посмотреть на проблему!