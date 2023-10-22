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Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

Виктор Анисимов Малолетних мигрантов-беспредельщиков, которые намеревались изнасиловать губернатора Самарской области, задержали.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Ведь действуют, нарушая все законы: привозят, прописывают, дают гражданство сразу. &quot;Осудить парочку должностных лиц&quot;?  А если это группа неподсудных лиц и все всё делают, не прячась?
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9 час.
Геннадий Бережнов
Самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, пока следующие не начнут грубить губернатору. А то что избивают русских детей это видимо другое! Однако в Самаре нет МВД, а Бастрыкин всё берёт на себя. Пора бы Мишустину посмотреть на проблему!
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9 час.
Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума и губернаторы, заняли ПОЗИЦИЮ ПРЕДАТЕЛЬСТВА, по отношению к собственному народу. Давно, уже, следует принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на &quot;гора&quot; проект закона, который ДАЖЕ не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение предреволюционный, перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ НАШИМ ДЕПУТАТАМ ЛУЧШЕ потому что ГОСДЕП БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ им ОТСЛЮНЯВИТ.
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7 час.

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