Виктор Анисимов Малолетних мигрантов-беспредельщиков, которые намеревались изнасиловать губернатора Самарской области, задержали.
Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты
Комментарии
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Надежда Белугина
Ведь действуют, нарушая все законы: привозят, прописывают, дают гражданство сразу. "Осудить парочку должностных лиц"? А если это группа неподсудных лиц и все всё делают, не прячась?
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9 час.
Геннадий Бережнов
Самарская власть будет замалчивать миграционный беспредел в регионе, пряча голову в песок, пока следующие не начнут грубить губернатору. А то что избивают русских детей это видимо другое! Однако в Самаре нет МВД, а Бастрыкин всё берёт на себя. Пора бы Мишустину посмотреть на проблему!
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9 час.
Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума и губернаторы, заняли ПОЗИЦИЮ ПРЕДАТЕЛЬСТВА, по отношению к собственному народу. Давно, уже, следует принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на "гора" проект закона, который ДАЖЕ не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение предреволюционный, перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ НАШИМ ДЕПУТАТАМ ЛУЧШЕ потому что ГОСДЕП БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ им ОТСЛЮНЯВИТ.
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7 час.
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