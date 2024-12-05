Будапештский меморандум: Россия выполнила обязательства на 100%

В западных СМИ снова вспомнили Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Россия якобы обязалась навечно дружить с властями Киева в обмен на возврат Киевом русского ядерного оружия, хранившегося на территории Украинской ССР.
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