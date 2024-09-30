Генштаб ВС РФ: призывники смогут в досудебном порядке обжаловать решения комиссий

Российские призывники смогут обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Об этом 30 сентября сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
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