Герасимов заслушал доклад начальника Южной группировки войск в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов — посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне специальной военной операции.
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