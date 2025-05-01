На улице Совхозной завершено более 60% монолитных работ в новостройке по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе Люблино ведется строительство трехсекционного жилого дома с подземной парковкой в рамках программы реновации .