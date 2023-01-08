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The Telegraph: «На Украине нет хороших вариантов"

The Telegraph: «На Украине нет хороших вариантов"

«На Украине нет хороших вариантов, но наименее плохой - это добиваться полного поражения Путина»: The Telegraph пишет, что единственным приемлемым для Запада условием окончания конфликта на Украине является капитуляция России.

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