Бабы больше не нарожают, убьют баб: Западу плевать на Киев, им надо, чтобы хоть кто-то в русских стрелял Responsible Statecraft: У Украины ужасные демографические перспективы, женская мобилизация сделает их еще страшнее Население Украины за 35 лет сократилось вдвое — с 52 млн в 1991 году до 24−26 млн в нынешнем.