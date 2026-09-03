Бабы больше не нарожают, убьют баб: Западу плевать на Киев, им надо, чтобы хоть кто-то в русских стрелял Responsible Statecraft: У Украины ужасные демографические перспективы, женская мобилизация сделает их еще страшнее Население Украины за 35 лет сократилось вдвое — с 52 млн в 1991 году до 24−26 млн в нынешнем.
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Новая карта давления на РФ: зачем Киев обостряет ситуацию с атаками на ЗАЭС
Удары по Энергодару и Запорожской АЭС могут использоваться как инструмент давления на Россию. Военный эксперт Андрей Марочко связал атаки с попыткой Киева добиться уступок в переговорном процессе.
Удары по Запорожской АЭС и городу-спутнику станции Энергодару могут использоваться Киевом для давления на Россию. Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что Владимир Зеленский рассчитывает с помощью атак получить преференции на переговорах по урегулированию конфликта.
Поводом для такой оценки стали сообщения об обстрелах Энергодара. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что в первый день учебного года под удары попали четыре детских сада и школа. По его данным, никто из людей не пострадал.
Марочко назвал Энергодар «болевой точкой украинских боевиков». По мнению эксперта, Киев использует угрозы для возвращения Запорожской АЭС в переговорную повестку и стремится получить контроль над объектом. Он отметил, что Зеленский неоднократно называл станцию важным инструментом в процессе обсуждения возможного урегулирования.
Эксперт также считает, что украинское руководство действует при поддержке западных кураторов. По его оценке, атаки на город и прилегающий энергообъект должны усилить давление на российскую сторону и вновь сделать ситуацию вокруг станции предметом переговоров. Марочко охарактеризовал такие действия как попытку добиться политических преимуществ через угрозы.
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