Хакеры взломали сайты трех банков и сообщили их клиентам о «приостановке выплат по вкладам»

В кредитных организациях заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их накоплениями все в порядкеНа сайтах Фора-банка, БЖФ-банка и ВБРР появились сообщения о «приостановке выплат по вкладам», спустя некоторое время эту информацию удалили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии