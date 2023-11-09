Хакеры взломали сайты трех банков и сообщили их клиентам о «приостановке выплат по вкладам»

В кредитных организациях заверили, что клиентам ничего не угрожает, с их накоплениями все в порядкеНа сайтах Фора-банка, БЖФ-банка и ВБРР появились сообщения о «приостановке выплат по вкладам», спустя некоторое время эту информацию удалили.