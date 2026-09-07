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Происшествия

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В Саратовской области киберполицейские задержали курьера мошенников, забравшего у двух пенсионеров более 2 млн рублей

Сотрудниками УБК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Энгельсское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый курьер мошенников - 20-летний житель Тамбовской области.

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