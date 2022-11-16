Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Новом Уренгое завершают строительство аэровокзала

В Новом Уренгое завершают строительство аэровокзала

Последние штрихи вносят в «стройку века» — в Новом Уренгое скоро запустят красавец-аэровокзал. Новое здание аэропорта, выполненное в виде вереницы традиционных чумов, уже снабдили тремя обогреваемыми телетрапами и утепленным тоннелем для автобусов.

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