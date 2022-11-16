В Новом Уренгое завершают строительство аэровокзала

Последние штрихи вносят в «стройку века» — в Новом Уренгое скоро запустят красавец-аэровокзал. Новое здание аэропорта, выполненное в виде вереницы традиционных чумов, уже снабдили тремя обогреваемыми телетрапами и утепленным тоннелем для автобусов.