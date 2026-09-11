Россиянку, собиравшую деньги для ВСУ в Херсонской области, заключили под стражу

До шести лет лишения свободы грозит 50-летней жительнице Херсонской области по делу о призывах к сбору денег на нужды ВСУ.
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