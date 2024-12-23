Освобождение Красноармейска (украинским правительством переименован в Покровск) в ДНР обеспечит контроль над производством коксующегося угля, который является критически важным ресурсом для работы металлургического комплекса Украины.
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