ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка

На территории Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществили задержание мужчины, который под видом представителя российских спецслужб предлагал комиссовать военных.
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