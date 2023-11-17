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ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка

ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка

На территории Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществили задержание мужчины, который под видом представителя российских спецслужб предлагал комиссовать военных.

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