В Петербурге предложили снизить возраст управления транспортом до 16 лет

С инициативой выступил Михаил Ветров Депутат муниципального образования Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает, что в РФ нужно снизить минимально допустимый возраст управления личным транспортом (легковым автомобилем или мотоциклом) с 18 до 16—17 лет.