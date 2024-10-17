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Мода и Шоу-бизнес

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«Абсолютно не актриса»: Дмитрий Лысенков рассказал о съемках с Ольгой Бузовой

«Абсолютно не актриса»: Дмитрий Лысенков рассказал о съемках с Ольгой Бузовой

Дмитрий Лысенков оценил актерские способности Ольги Бузовой. Об этом сообщает StarHit. Актер сериалов «Убойная сила» и «Последний богатырь» Дмитрий Лысенков рассказал об опыте совместных съемок с Ольгой Бузовой.

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