«Абсолютно не актриса»: Дмитрий Лысенков рассказал о съемках с Ольгой Бузовой

Дмитрий Лысенков оценил актерские способности Ольги Бузовой. Об этом сообщает StarHit. Актер сериалов «Убойная сила» и «Последний богатырь» Дмитрий Лысенков рассказал об опыте совместных съемок с Ольгой Бузовой.
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