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Почти 1000 малых реакторов к 2060 году: МАГАТЭ представило прогноз о будущем ядерной энергетики

Почти 1000 малых реакторов к 2060 году: МАГАТЭ представило прогноз о будущем ядерной энергетики

Атомная электростанция Руппур, Бангладеш / © «Росатом» Доклад «Оценки энергетики, электроэнергетики и ядерной энергетики на период до 2060 года» стал первым документом МАГАТЭ, в котором прогноз развития атомной энергетики рассчитан до 2060 года.

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