«Хорошего выхода нет». Чем россияне заплатят за окончание СВО

Экономика России уперлась в тупик без очевидного выхода. Экономист Олег Комолов рассказывает RTVI, почему топливный кризис и бюджетные расходы разгоняют инфляцию быстрее прогнозов ЦБ, откуда государство берет деньги для бюджета, когда ФНБ сократился вчетверо, и почему выход из военной экономики обойдется особенно дорого.