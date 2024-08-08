“Последний раз”: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук с размахом отметили свадьбу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук устроили пышное свадебное торжество, сообщило издание Super.
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