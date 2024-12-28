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Морпехи Северного флота уничтожили дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Морпехи Северного флота уничтожили дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Северного флота обнаружило и уничтожило крупный украинский дрон на каховском направлении в Херсонском регионе, сообщает Министерство обороны России.

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