Морпехи Северного флота уничтожили дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

Подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Северного флота обнаружило и уничтожило крупный украинский дрон на каховском направлении в Херсонском регионе, сообщает Министерство обороны России.
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