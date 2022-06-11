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В Госдуме определились, как будут работать в конце весенней сессии

В Госдуме определились, как будут работать в конце весенней сессии

Государственная дума изменила порядок работы в завершении весенней сессии. С 20 по 26 июня парламентарии будут проводить пленарные заседания, а не работать в регионах.

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