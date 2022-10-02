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Эксперт Салех Авад о подрыве «Северного потока»: все подозрения сводятся к Соединенным Штатам

Эксперт Салех Авад о подрыве «Северного потока»: все подозрения сводятся к Соединенным Штатам

forsvaret.dk | Danish Defence Европейские аналитики начали сходиться во мнении, что в саботаже газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не заинтересованы ни Россия, ни ЕС, а все подозрения сводятся к США или иному выгодополучателю.

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