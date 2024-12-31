В Сеченовском университете рассказали, как выполнить данные в Новый год обещания

Есть такая новогодняя традиция — загадывать желания, строить планы и давать себе обещания. А как мотивировать себя исполнять их, не откладывая в долгий ящик? И какие привычки, полезные для психологического здоровья, стоит приобрести в новом году? Об этом рассказала директор Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета.