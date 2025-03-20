Врач Лапина: современный метод установки виниров минимально стачивает зубы

Врач-стоматолог Анастасия Лапина развеяла распространенные мифы о винирах в интервью «Известиям». Она отметила, что многие ошибочно полагают, что установка виниров обходится дорого, хотя современные технологии предлагают разнообразные варианты по доступным ценам.